Иван Савельев
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Савелий Прохоров
Мать: Варвара Матвеева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1777
Сын: Артемий Иванов
Мать ребёнка: Праскева Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Феодосья Иванова
Мать ребёнка: Праскева Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Праскева Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Праскева Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Праскева Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1793
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Праскева Иванова
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно