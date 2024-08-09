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Иван Савельев

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Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Савелий Прохоров

Мать: Варвара Матвеева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1777

Сын: Артемий Иванов

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Феодосья Иванова

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1793

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: Праскева Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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