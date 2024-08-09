Андрей Васильев
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Василий Савельев
Мать: Анна Васса Яковлева
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Васса Андреева
Мать ребёнка: Аксинья Ксения Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1804
Сын: Андрей Андреев
Мать ребёнка: Аксинья Ксения Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Праскева Андреева
Мать ребёнка: Аксинья Ксения Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1812
Сын: Филип Андреев
Мать ребёнка: Аксинья Ксения Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Аксинья Ксения Иванова
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мария Младшая Андреева
Мать ребёнка: Аксинья Ксения Иванова
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно