Андрей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Васильев

Андрей Васильев

Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Василий Савельев

Мать: Анна Васса Яковлева

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Васса Андреева

Мать ребёнка: Аксинья Ксения Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1804

Сын: Андрей Андреев

Мать ребёнка: Аксинья Ксения Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Праскева Андреева

Мать ребёнка: Аксинья Ксения Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1812

Сын: Филип Андреев

Мать ребёнка: Аксинья Ксения Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Аксинья Ксения Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мария Младшая Андреева

Мать ребёнка: Аксинья Ксения Иванова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.