Аксинья Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Васса Андреева

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1804

Сын: Андрей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Праскева Андреева

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1812

Сын: Филип Андреев

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мария Младшая Андреева

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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