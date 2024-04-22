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Надежда Захаровна

Место рождения

Пройменова, Казулинская волость, Бельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар

Мать: не указана

Пройменова, Казулинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1884 ст.

Сын: Алексей Мефодьевич

Отец ребёнка: Мефодий Азаров (Елизаров

Пройменова, Казулинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1885 ст.

Дочь: Мария Мефодьевна

Отец ребёнка: Мефодий Азаров (Елизаров

Пройменова, Казулинская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
11.11.1887

Муж: Антон Петрович

Рождение ребёнка
25.02.1889 ст.

Сын: Антонов Алексей Антонович

Отец ребёнка: Антон Петрович

Ифаново, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1892 ст.

Дочь: Петрова Александра Антоновна

Отец ребёнка: Антон Петрович

Ифаново, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мефодий Азаров (Елизаров

Смерть
Неизвестно
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