Надежда Захаровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захар
Рождение ребёнка
11.02.1884 ст.
Сын: Алексей Мефодьевич
Отец ребёнка: Мефодий Азаров (Елизаров
Рождение ребёнка
18.07.1885 ст.
Дочь: Мария Мефодьевна
Отец ребёнка: Мефодий Азаров (Елизаров
Бракосочетание
11.11.1887
Муж: Антон Петрович
Рождение ребёнка
25.02.1889 ст.
Сын: Антонов Алексей Антонович
Отец ребёнка: Антон Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1892 ст.
Дочь: Петрова Александра Антоновна
Отец ребёнка: Антон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно