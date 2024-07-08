Антонов Алексей Антонович
Место рождения
Дата рождения25.02.1889 ст.
Дата смерти27.07.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1889 ст.
Отец: Антон Петрович
Мать: Надежда Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Антонова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Антонова Надежда Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
25.12.1933
Дочь: Максимова (Алексеева) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Антонова Надежда Андреевна
Смерть
27.07.1974