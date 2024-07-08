Антонов Алексей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Алексей Антонович

Антонов Алексей Антонович

avatar

Место рождения

Ифаново, Вяземский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

25.02.1889 ст.

Дата смерти

27.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1889 ст.

Отец: Антон Петрович

Мать: Надежда Захаровна

Ифаново, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Антонова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Антонова Надежда Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
02.12.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
25.12.1933

Дочь: Максимова (Алексеева) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Антонова Надежда Андреевна

Смерть
27.07.1974

Мы используем куки для улучшения работы сайта.