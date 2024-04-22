Антон Петрович
Место рождения
Дата рождения04.07.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1839 ст.
Отец: Петр Иванович
Мать: Марфа Епифанова
Бракосочетание
11.11.1887
Жена: Надежда Захаровна
Рождение ребёнка
25.02.1889 ст.
Сын: Антонов Алексей Антонович
Мать ребёнка: Надежда Захаровна
Рождение ребёнка
08.03.1892 ст.
Дочь: Петрова Александра Антоновна
Мать ребёнка: Надежда Захаровна
Смерть
Неизвестно