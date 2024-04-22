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Антон Петрович

Место рождения

Ифаново, Вяземский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

04.07.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1839 ст.

Отец: Петр Иванович

Мать: Марфа Епифанова

Ифаново, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
11.11.1887

Жена: Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
25.02.1889 ст.

Сын: Антонов Алексей Антонович

Мать ребёнка: Надежда Захаровна

Ифаново, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1892 ст.

Дочь: Петрова Александра Антоновна

Мать ребёнка: Надежда Захаровна

Ифаново, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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