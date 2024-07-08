Петрова Александра Антоновна
Место рождения
Дата рождения08.03.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1892 ст.
Отец: Антон Петрович
Мать: Надежда Захаровна
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.
Сын: Петров Алексей Самуилович
Отец ребёнка: Петров Самуил Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1916 ст.
Отец ребёнка: Петров Самуил Петрович
Рождение ребёнка
10.05.1919
Дочь: Петрова Клавдия Самуиловна
Отец ребёнка: Петров Самуил Петрович
Рождение ребёнка
23.12.1927
Дочь: Назарова (Петрова) Лидия Самуиловна
Отец ребёнка: Петров Самуил Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1935
Сын: Петров Анатолий Самуилович
Отец ребёнка: Петров Самуил Петрович
Худоеланское, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно