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Петрова Александра Антоновна

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Место рождения

Ифаново, Вяземский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

08.03.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1892 ст.

Отец: Антон Петрович

Мать: Надежда Захаровна

Ифаново, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.

Сын: Петров Алексей Самуилович

Отец ребёнка: Петров Самуил Петрович

Рыбаково, Хмелитская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1916 ст.

Сын: Петров Иван Самуилович

Отец ребёнка: Петров Самуил Петрович

Рыбаково, Хмелитская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1919

Дочь: Петрова Клавдия Самуиловна

Отец ребёнка: Петров Самуил Петрович

Рождение ребёнка
23.12.1927

Дочь: Назарова (Петрова) Лидия Самуиловна

Отец ребёнка: Петров Самуил Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1935

Сын: Петров Анатолий Самуилович

Отец ребёнка: Петров Самуил Петрович

Худоеланское, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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