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Петров Самуил Петрович

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Место рождения

Рыбаково, Хмелитская волость, Вяземский уезд

Дата рождения

19.08.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1890 ст.

Отец: Петр Козьмич

Мать: Первая Жена Екатерина Сергеевна

Рыбаково, Хмелитская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.

Сын: Петров Алексей Самуилович

Мать ребёнка: Петрова Александра Антоновна

Рыбаково, Хмелитская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1916 ст.

Сын: Петров Иван Самуилович

Мать ребёнка: Петрова Александра Антоновна

Рыбаково, Хмелитская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1919

Дочь: Петрова Клавдия Самуиловна

Мать ребёнка: Петрова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
23.12.1927

Дочь: Назарова (Петрова) Лидия Самуиловна

Мать ребёнка: Петрова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
01.12.1935

Сын: Петров Анатолий Самуилович

Мать ребёнка: Петрова Александра Антоновна

Худоеланское, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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