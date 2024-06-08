Петров Самуил Петрович
Место рождения
Дата рождения19.08.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1890 ст.
Отец: Петр Козьмич
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.
Сын: Петров Алексей Самуилович
Мать ребёнка: Петрова Александра Антоновна
Рождение ребёнка
20.06.1916 ст.
Мать ребёнка: Петрова Александра Антоновна
Рождение ребёнка
10.05.1919
Дочь: Петрова Клавдия Самуиловна
Мать ребёнка: Петрова Александра Антоновна
Рождение ребёнка
23.12.1927
Дочь: Назарова (Петрова) Лидия Самуиловна
Мать ребёнка: Петрова Александра Антоновна
Рождение ребёнка
01.12.1935
Сын: Петров Анатолий Самуилович
Мать ребёнка: Петрова Александра Антоновна
Худоеланское, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно