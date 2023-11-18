Антонова Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1887

Дата смерти

18.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1887

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Алексей Антонович

Рождение ребёнка
25.12.1933

Дочь: Максимова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Антонов Алексей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Антонов Алексей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Антонов Алексей Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Алексей Антонович

Смерть
18.01.1975
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