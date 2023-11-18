Антонова Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1887
Дата смерти18.01.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1887
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
02.12.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
25.12.1933
Дочь: Максимова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Антонов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Антонов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антонов Алексей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1975