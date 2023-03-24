Könönen Mauri
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2000
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Könönen Eerni Isak
Мать: Könönen Ruth Linnea
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Könönen Annikki
Рождение ребёнка
11.04.1947
Дочь: Hannele
Мать ребёнка: Könönen Annikki
Рождение ребёнка
23.06.1948
Дочь: Marja
Мать ребёнка: Könönen Annikki
Рождение ребёнка
06.12.1951
Дочь: Annukka
Мать ребёнка: Könönen Annikki
Смерть
2000