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Könönen Mauri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Дети

1947 г.р.
1948 г.р.
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Könönen Eerni Isak

Мать: Könönen Ruth Linnea

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Könönen Annikki

Рождение ребёнка
11.04.1947

Дочь: Hannele

Мать ребёнка: Könönen Annikki

Рождение ребёнка
23.06.1948

Дочь: Marja

Мать ребёнка: Könönen Annikki

Рождение ребёнка
06.12.1951

Дочь: Annukka

Мать ребёнка: Könönen Annikki

Смерть
2000

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