Könönen (Borg) Ruth Linnea
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1897
Дата смерти12.12.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Könönen Eerni Isak
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Könönen Eerni Isak
Рождение ребёнка
1923
Сын: Könönen Mauri
Отец ребёнка: Könönen Eerni Isak
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Könönen Eerni Isak
Рождение ребёнка
15.09.1931
Дочь: Snellman (Könönen) Pirkko Liisa
Отец ребёнка: Könönen Eerni Isak
Смерть
12.12.1964