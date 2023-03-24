Könönen (Borg) Ruth Linnea — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKönönen (Borg) Ruth Linnea

Könönen (Borg) Ruth Linnea

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1897

Дата смерти

12.12.1964

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1897

Отец: Borg Nathanaél

Мать: Borg (Calonius) Elin-Fanny Carlsdotter

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Könönen Eerni Isak

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Könönen Eerni Isak

Рождение ребёнка
1923

Сын: Könönen Mauri

Отец ребёнка: Könönen Eerni Isak

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Könönen Eerni Isak

Рождение ребёнка
15.09.1931

Дочь: Snellman (Könönen) Pirkko Liisa

Отец ребёнка: Könönen Eerni Isak

Смерть
12.12.1964

Мы используем куки для улучшения работы сайта.