Könönen (Juurinen) Annikki — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Könönen (Juurinen) Annikki

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
1948 г.р.
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1947

Дочь: Hannele

Отец ребёнка: Könönen Mauri

Рождение ребёнка
23.06.1948

Дочь: Marja

Отец ребёнка: Könönen Mauri

Рождение ребёнка
06.12.1951

Дочь: Annukka

Отец ребёнка: Könönen Mauri

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Könönen Mauri

Смерть
2003
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