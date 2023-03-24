Könönen (Juurinen) Annikki
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1947
Дочь: Hannele
Отец ребёнка: Könönen Mauri
Рождение ребёнка
23.06.1948
Дочь: Marja
Отец ребёнка: Könönen Mauri
Рождение ребёнка
06.12.1951
Дочь: Annukka
Отец ребёнка: Könönen Mauri
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Könönen Mauri
Смерть
2003