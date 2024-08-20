Цыганенко Трофим Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганенко Трофим Кириллович

Цыганенко Трофим Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Цыганенко Кирилл Яковлевич

Мать: Цыганенко Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганенко Федора Тарасовна

Рождение ребёнка
09.06.1902

Сын: Цыганенко Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Цыганенко Федора Тарасовна

Быково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.03.1904

Сын: Цыганенко Гавриил Трофимович

Мать ребёнка: Цыганенко Федора Тарасовна

Быково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Цыганенко Прокопий Трофимович

Мать ребёнка: Цыганенко Федора Тарасовна

Быково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Цыганенко Яков Трофимович

Мать ребёнка: Цыганенко Федора Тарасовна

Быково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Цыганенко) Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Цыганенко Федора Тарасовна

Быково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.