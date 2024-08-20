Цыганенко Трофим Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Цыганенко Кирилл Яковлевич
Мать: Цыганенко Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1902
Сын: Цыганенко Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Цыганенко Федора Тарасовна
Рождение ребёнка
26.03.1904
Сын: Цыганенко Гавриил Трофимович
Мать ребёнка: Цыганенко Федора Тарасовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Цыганенко Прокопий Трофимович
Мать ребёнка: Цыганенко Федора Тарасовна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Цыганенко Яков Трофимович
Мать ребёнка: Цыганенко Федора Тарасовна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Цыганенко) Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Цыганенко Федора Тарасовна
Смерть
Неизвестно