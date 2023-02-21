Цыганенко Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганенко Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Цыганенко Григорий Кириллович

Отец ребёнка: Цыганенко Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганенко Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганенко Даниил Кириллович

Отец ребёнка: Цыганенко Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганенко Трофим Кириллович

Отец ребёнка: Цыганенко Кирилл

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