Цыганенко Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Цыганенко Григорий Кириллович
Отец ребёнка: Цыганенко Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыганенко Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганенко Даниил Кириллович
Отец ребёнка: Цыганенко Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганенко Трофим Кириллович
Отец ребёнка: Цыганенко Кирилл