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Цыганенко Григорий Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Цыганенко Кирилл

Мать: Цыганенко Федора

Рождение ребёнка
1900

Сын: Цыганенко Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Цыганенко Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Цыганенко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Быково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Цыганенко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганенко Дарья

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