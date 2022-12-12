Цыганенко Григорий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Цыганенко Кирилл
Мать: Цыганенко Федора
Рождение ребёнка
1900
Сын: Цыганенко Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Цыганенко Павел Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Цыганенко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Быково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Цыганенко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыганенко Дарья