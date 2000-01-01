Цыганенко Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганенко Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Цыганенко Григорий Кириллович

Мать ребёнка: Цыганенко Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганенко Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганенко Даниил Кириллович

Мать ребёнка: Цыганенко Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганенко Трофим Кириллович

Мать ребёнка: Цыганенко Федора

Смерть
Неизвестно
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