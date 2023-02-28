Цыганенко Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти20.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Цыганенко Григорий Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1930
Дочь: Жаркова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Цыганенко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганенко Иван Николаевич
Мать ребёнка: Цыганенко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якименко Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Цыганенко Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Цыганенко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Цыганенко Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1944
Причина смерти: убит на войне