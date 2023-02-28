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Цыганенко Николай Григорьевич

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Место рождения

Быково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

20.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Цыганенко Григорий Кириллович

Мать: не указана

Быково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.11.1930

Дочь: Жаркова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Цыганенко Мария Михайловна

Быково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганенко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Цыганенко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якименко Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Цыганенко Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Цыганенко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Цыганенко Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганенко Мария Михайловна

Смерть
20.03.1944
Причина смерти: убит на войне
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