Цыганенко Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганенко Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1930

Дочь: Жаркова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Цыганенко Николай Григорьевич

Быково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якименко Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Цыганенко Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Цыганенко Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Цыганенко Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганенко Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганенко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Цыганенко Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: криминальный аборт
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