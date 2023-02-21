Цыганенко Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1930
Дочь: Жаркова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Цыганенко Николай Григорьевич
Быково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якименко Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Цыганенко Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Цыганенко Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Цыганенко Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганенко Иван Николаевич
Отец ребёнка: Цыганенко Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: криминальный аборт