Щеголева Дарья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1913
Дата смерти26.02.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1938
Дочь: Шептунова (Афанасьева) Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Васильевич
Смерть
26.02.1989
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область