Щеголева Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголева Дарья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1913

Дата смерти

26.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеголев Алексей Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
26.07.1938

Дочь: Шептунова (Афанасьева) Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Васильевич

Смерть
26.02.1989
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

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