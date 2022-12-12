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Щеголев Алексей Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Касаткина Аза Алексеевна

Мать ребёнка: Щёголева Надежда Тимофеевна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарара Вера Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотова Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Щёголева Надежда Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щёголева Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголев Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Щёголева Надежда Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеголева Дарья Тимофеевна

Смерть
1958
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
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