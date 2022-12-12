Щеголев Алексей Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Касаткина Аза Алексеевна
Мать ребёнка: Щёголева Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарара Вера Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеголев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотова Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Щёголева Надежда Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеголев Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Щёголева Надежда Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958