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Афанасьев Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1938

Дочь: Шептунова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Щеголева Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Тамара Сергеевна

Мать ребёнка: Щеголева Дарья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеголева Дарья Тимофеевна

Смерть
?.12.1942
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
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