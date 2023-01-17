Афанасьев Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1938
Дочь: Шептунова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Щеголева Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Тамара Сергеевна
Мать ребёнка: Щеголева Дарья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1942
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область