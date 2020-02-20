Шептунова (Афанасьева) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шептунова (Афанасьева) Светлана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1938

Дата смерти

20.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1938

Отец: Афанасьев Сергей Васильевич

Мать: Щеголева Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.01.1962

Дочь: Родионова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Шептунов Владимир Венифадьевич

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
10.04.1970

Дочь: Иванова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Шептунов Владимир Венифадьевич

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шептунов Владимир Венифадьевич

Смерть
20.02.2020
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
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