Шептунова (Афанасьева) Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1938
Дата смерти20.02.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1938
Рождение ребёнка
02.01.1962
Дочь: Родионова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Шептунов Владимир Венифадьевич
Рождение ребёнка
10.04.1970
Дочь: Иванова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Шептунов Владимир Венифадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.2020