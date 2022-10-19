Соковнин (Соковнина (Текутьева)) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соковнин (Соковнина (Текутьева)) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соковнин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Борноволоков (Борноволокова (Соковнина)) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Соковнин Сергей Петрович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 07.11.1775

Дочь: (Соковнина) Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Соковнин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: (Соковнина (Соковнина)) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Соковнин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Соковнин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Соковнин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
02.12.1783

Дочь: Степанова (Соковнина) Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Соковнин Сергей Петрович

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