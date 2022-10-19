Соковнин (Соковнина (Текутьева)) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Борноволоков (Борноволокова (Соковнина)) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Соковнин Сергей Петрович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 07.11.1775
Дочь: (Соковнина) Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Соковнин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: (Соковнина (Соковнина)) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Соковнин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Соковнин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Соковнин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
02.12.1783
Дочь: Степанова (Соковнина) Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Соковнин Сергей Петрович