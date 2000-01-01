Соковнин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоковнин Николай Сергеевич

Соковнин Николай Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Соковнин Сергей Петрович

Мать: Соковнин Татьяна Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close