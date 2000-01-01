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Соковнин Николай Сергеевич
Соковнин Николай Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1777
Пол
Мужской
Отец
Соковнин Сергей Петрович
1747 г.р.
Мать
Соковнин (Соковнина (текутьева)) Татьяна Григорьевна
Около 1747 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец:
Соковнин Сергей Петрович
Мать:
Соковнин Татьяна Григорьевна
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