Соковнин Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения11.09.1747
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1747
Рождение ребёнка
Около 07.11.1775
Дочь: Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Соковнин Татьяна Григорьевна
сельцо Ерино
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Борноволоков Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Соковнин Татьяна Григорьевна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Соковнин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Соковнин Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Соковнин Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
02.12.1783
Дочь: Степанова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Соковнин Татьяна Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник особых поручений
Смерть
1817
Кашин, Кашинский, Тверская область