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Соковнин Сергей Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.09.1747

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1747

Отец: Соковнин Петр Алексеевич

Мать: Соковнина Дарья Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 07.11.1775

Дочь: Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Соковнин Татьяна Григорьевна

сельцо Ерино
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Борноволоков Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Соковнин Татьяна Григорьевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Соковнин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Соковнин Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Соковнин Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
02.12.1783

Дочь: Степанова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Соковнин Татьяна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соковнин Татьяна Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
чиновник особых поручений
Смерть
1817
Кашин, Кашинский, Тверская область
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