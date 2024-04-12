Тохтамыш (Цыбик) Феодора Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Цыбик) Феодора Ильинична

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

До 1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1874

Муж: Тохтамыш Савва Константинович

Рождение ребёнка
24.05.1878

Сын: Тохтамыш Харлампий Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Константинович

Рождение ребёнка
21.05.1887

Сын: Тохтамыш Константин Саввич

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Константинович

Смерть
До 1889
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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