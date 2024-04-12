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Тохтамыш Константин Саввич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.05.1887

Дата смерти

31.10.1892

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.02.1887
Николаевская церковь,м/к 1887г.лист-55,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-1-5 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Георгий Тохтамыш и Василиса Дмитриевна Тохтамыш
Рождение
21.05.1887

Отец: Тохтамыш Савва Константинович

Мать: Тохтамыш Феодора Ильинична

Похороны
31.10.1892
Смерть
31.10.1892
Причина смерти: Болезнь-дифтерит | Николаевская церковь,м/к-1892г.лист-187,зап.-43,ГАДО,Ф - 426-1-6
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