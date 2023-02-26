Иван Исааков
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смерти06.09.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Сын: Георгий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иванов Пётр Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1862
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Астапенки Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Демид Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Алексеева Наталия Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Смерть
06.09.1891
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.