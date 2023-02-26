Иван Исааков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Исааков

Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

06.09.1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Георгий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Иванов Пётр Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1862

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Астапенки Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Демид Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Алексеева Наталия Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Смерть
06.09.1891
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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