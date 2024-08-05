Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Михаил Иванович

Мать: Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Аника Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Христина Дмитриевна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно

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