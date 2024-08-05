Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Михаил Иванович
Мать: Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Аника Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Христина Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно