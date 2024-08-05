Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Аника Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Христина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно