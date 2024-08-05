Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Петровна

Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Аника Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Христина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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