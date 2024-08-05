Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно