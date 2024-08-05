Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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