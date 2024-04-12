Соколов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1893
Отец: Соколов Николай Иванович
Мать: Соколова Елена Исааковна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Соколов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Соколова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
05.12.1929
Дочь: Тышецкая Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Соколова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
09.02.1932
Дочь: Заборщикова Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Соколова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург