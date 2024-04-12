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Соколов Сергей Николаевич

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Место рождения

Петровское, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

17.06.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1893

Отец: Соколов Николай Иванович

Мать: Соколова Елена Исааковна

Петровское, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Соколов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
05.12.1929

Дочь: Тышецкая Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Соколова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
09.02.1932

Дочь: Заборщикова Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Соколова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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