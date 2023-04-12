Заборщикова (Соколова) Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заборщикова (Соколова) Софья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1932

Отец: Соколов Сергей Николаевич

Мать: Соколова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заборщиков Флавий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заборщиков Флавий

Смерть
Неизвестно
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