Заборщикова (Соколова) Софья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заборщиков Флавий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заборщиков Флавий
Смерть
Неизвестно