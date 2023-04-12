Тышецкая (Соколова) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышецкая (Соколова) Нина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929

Отец: Соколов Сергей Николаевич

Мать: Соколова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тышецкий Всеволод Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тышецкий Всеволод Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тышецкий Всеволод Иванович

Смерть
Неизвестно
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