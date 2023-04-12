Тышецкая (Соколова) Нина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тышецкий Всеволод Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тышецкий Всеволод Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно