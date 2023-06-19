Соколова (Жукова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1899
Отец: Жуков Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Соколов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Соколов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
05.12.1929
Дочь: Тышецкая Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Соколов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
09.02.1932
Дочь: Заборщикова Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Соколов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург