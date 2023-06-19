Соколова (Жукова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Жукова) Анна Николаевна

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Место рождения

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

25.09.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1899

Отец: Жуков Николай Фёдорович

Мать: Жукова Прасковья Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Соколов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
05.12.1929

Дочь: Тышецкая Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Соколов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
09.02.1932

Дочь: Заборщикова Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Соколов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург