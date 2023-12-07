Скворцова Фотина Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.
Сын: Скворцов Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Скворцов Алексей Александрович
Восприемники: Вологодского Кафедрального собора священник Андрей Николаев Воскресенский и жена Статского Советника Эмилия Адольфова Эрина.
Смерть
Неизвестно