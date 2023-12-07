Скворцова Фотина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкворцова Фотина Александровна

Скворцова Фотина Александровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.

Сын: Скворцов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Скворцов Алексей Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемники: Вологодского Кафедрального собора священник Андрей Николаев Воскресенский и жена Статского Советника Эмилия Адольфова Эрина.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.