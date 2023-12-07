Скворцов Алексей Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Скворцов Александр Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1893
Священник Антипинской церкви.
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.
Сын: Скворцов Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Скворцова Фотина Александровна
Восприемники: Вологодского Кафедрального собора священник Андрей Николаев Воскресенский и жена Статского Советника Эмилия Адольфова Эрина.
Смерть
Неизвестно