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Скворцов Алексей Александрович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Скворцов Александр Николаевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Фотина Александровна

Работа или профессия
1893
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Священник Антипинской церкви.
Рождение ребёнка
07.07.1893 ст.

Сын: Скворцов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Скворцова Фотина Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемники: Вологодского Кафедрального собора священник Андрей Николаев Воскресенский и жена Статского Советника Эмилия Адольфова Эрина.
Смерть
Неизвестно

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