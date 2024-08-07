Худяков Терентий Семенович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
ГАСО, 24-25-330-44об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1837
Сын: Худяков Ерофей Терентьевич
Мать ребёнка: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична
ГАСО, 179-1-213-113об
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Худякова) Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Худякова) Ульяна Терентьевна
Мать ребёнка: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1843
Сын: Худяков Артемий Терентьевич
Мать ребёнка: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична
ГАСО, 179-1-213-113об
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична
ГАСО, 179-1-213-113об
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Худякова) Агафья Терентьевна
Мать ребёнка: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Худякова) Ефросинья Терентьевна
Мать ребёнка: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична
ГАСО, 179-1-213-114л
Смерть
Неизвестно