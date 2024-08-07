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Худяков Терентий Семенович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Худяков Семен Прохорович

Мать: Худякова Евдокия Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1837

Сын: Худяков Ерофей Терентьевич

Мать ребёнка: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-113об
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Худякова) Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Худякова) Ульяна Терентьевна

Мать ребёнка: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1843

Сын: Худяков Артемий Терентьевич

Мать ребёнка: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-113об
Рождение ребёнка
1849

Сын: Худяков Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-113об
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Худякова) Агафья Терентьевна

Мать ребёнка: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-114л
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Худякова) Ефросинья Терентьевна

Мать ребёнка: Худякова (Засыпкина) Ефросинья Никитична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-114л
Смерть
Неизвестно

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