Худякова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудякова Евдокия Григорьевна

Худякова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Семен Прохорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Чеканнова (Худякова) Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Худяков Семен Прохорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-115л
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Худякова Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Худяков Семен Прохорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
1810

Сын: Худяков Семен Семенович

Отец ребёнка: Худяков Семен Прохорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44об
Рождение ребёнка
1812

Сын: Худяков Терентий Семенович

Отец ребёнка: Худяков Семен Прохорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.