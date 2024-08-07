Худякова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Чеканнова (Худякова) Степанида Семеновна
Отец ребёнка: Худяков Семен Прохорович
ГАСО, 179-1-213-115л
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Худякова Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Худяков Семен Прохорович
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Худяков Семен Прохорович
ГАСО, 24-25-330-44об
Рождение ребёнка
1812
Сын: Худяков Терентий Семенович
Отец ребёнка: Худяков Семен Прохорович
ГАСО, 24-25-330-44об
Смерть
Неизвестно