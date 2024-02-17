Балошенко Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балошенко Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Незнаю Незнаю

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1931

Дочь: Черномаз Христина Федоровна

Отец ребёнка: Балошенко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестерович Гаша

Отец ребёнка: Балошенко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балошенко Иван

Отец ребёнка: Балошенко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балошенко Василий

Отец ребёнка: Балошенко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балошенко Филип

Отец ребёнка: Балошенко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балошенко Трофим

Отец ребёнка: Балошенко Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балошенко Федор

Смерть
Неизвестно
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