Балошенко Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Незнаю Незнаю
Рождение ребёнка
05.09.1931
Дочь: Черномаз Христина Федоровна
Отец ребёнка: Балошенко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестерович Гаша
Отец ребёнка: Балошенко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балошенко Иван
Отец ребёнка: Балошенко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балошенко Василий
Отец ребёнка: Балошенко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балошенко Филип
Отец ребёнка: Балошенко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балошенко Трофим
Отец ребёнка: Балошенко Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балошенко Федор
Смерть
Неизвестно