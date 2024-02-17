Балошенко Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балошеко Незнаю
Рождение ребёнка
05.09.1931
Дочь: Черномаз Христина Федоровна
Мать ребёнка: Балошенко Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестерович Гаша
Мать ребёнка: Балошенко Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балошенко Иван
Мать ребёнка: Балошенко Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балошенко Василий
Мать ребёнка: Балошенко Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балошенко Филип
Мать ребёнка: Балошенко Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балошенко Трофим
Мать ребёнка: Балошенко Лукерья
Смерть
Неизвестно