Балошенко Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балошенко Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балошеко Незнаю

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1931

Дочь: Черномаз Христина Федоровна

Мать ребёнка: Балошенко Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестерович Гаша

Мать ребёнка: Балошенко Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балошенко Иван

Мать ребёнка: Балошенко Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балошенко Василий

Мать ребёнка: Балошенко Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балошенко Филип

Мать ребёнка: Балошенко Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балошенко Трофим

Мать ребёнка: Балошенко Лукерья

Смерть
Неизвестно
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