Черномаз (Балашенко) Христина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1931
Отец: Балошенко Федор
Мать: Балошенко Лукерья
Рождение ребёнка
12.03.1957
Дочь: Кочерова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1964
Дочь: Черномаз Людмила Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномаз Василий Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессонова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномаз Николай Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно