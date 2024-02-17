Черномаз (Балашенко) Христина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черномаз (Балашенко) Христина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1931

Отец: Балошенко Федор

Мать: Балошенко Лукерья

Рождение ребёнка
12.03.1957

Дочь: Кочерова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.1964

Дочь: Черномаз Людмила Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черномаз Василий Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черномаз Николай Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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