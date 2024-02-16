Наумов Григорий
Место рожденияд.Мороза Иркутская область
Дата рождения12.02.1902
Дата смерти03.01.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1902
Отец: Наумов Семен
Мать: Мария
д.Мороза Иркутская область
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Смерть
03.01.1992
г. Ангарск Иркутская область