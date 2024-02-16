Наумов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Григорий

Место рождения

д.Мороза Иркутская область

Дата рождения

12.02.1902

Дата смерти

03.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1902

Отец: Наумов Семен

Мать: Мария

д.Мороза Иркутская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Елена

Смерть
03.01.1992
г. Ангарск Иркутская область
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