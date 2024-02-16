Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Наумов Александр

Отец ребёнка: Наумов Семен

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Наумов Петр

Отец ребёнка: Наумов Семен

Рождение ребёнка
12.02.1902

Сын: Наумов Григорий

Отец ребёнка: Наумов Семен

д.Мороза Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Наумов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аполинария

Отец ребёнка: Наумов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Наумов Семен

Смерть
Неизвестно
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