Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Наумов Александр
Отец ребёнка: Наумов Семен
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Наумов Петр
Отец ребёнка: Наумов Семен
Рождение ребёнка
12.02.1902
Сын: Наумов Григорий
Отец ребёнка: Наумов Семен
д.Мороза Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Наумов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аполинария
Отец ребёнка: Наумов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Наумов Семен
Смерть
Неизвестно