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Наумов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

До 1945

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Наумов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Наумов Александр

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Наумов Петр

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
12.02.1902

Сын: Наумов Григорий

Мать ребёнка: Мария

д.Мороза Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аполинария

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Мария

Смерть
До 1945
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