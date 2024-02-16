Наумов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиДо 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Наумов Александр
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Наумов Петр
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
12.02.1902
Сын: Наумов Григорий
Мать ребёнка: Мария
д.Мороза Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аполинария
Мать ребёнка: Мария
Смерть
До 1945