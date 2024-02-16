(Литвинцева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Литвинцева) Елена

(Литвинцева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинцев Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Наумов Григорий

Смерть
Неизвестно
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