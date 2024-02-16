(Литвинцева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинцев Леонтий
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Наумов Григорий
Смерть
Неизвестно