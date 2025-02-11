Федор Перес. В 1851 Г. Петрович 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Федор Перес. В 1851 Г. Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Ирина Перес. В 1851 Г. Спиридонова1796 г.р.
Отец
Петр Перес. В 1851 Г. Антонович1796 г.р.
Супруги
Матрена ОсиповнаОколо 1819 г.р.
(Из Самодуровки) Прасковья Перес. В 1851 Г. Федоровна/ Терентьевна1821 г.р.
Дети
Михаил Федорович01.11.1836 г.р.
Марфа Перес. В 1851 Г. Федоровна1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Петр Перес. В 1851 Г. Антонович

Мать: Ирина Перес. В 1851 Г. Спиридонова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

68

Бракосочетание
10.01.1836

Жена: Матрена Осиповна

Рождение ребёнка
01.11.1836

Сын: Михаил Федорович

Мать ребёнка: Матрена Осиповна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Перес. В 1851 Г. Федоровна

Мать ребёнка: (Из Самодуровки) Прасковья Перес. В 1851 Г. Федоровна/ Терентьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.02.1845

Сын: Ксенофонт Перес. В 1851 Г. Федорович

Мать ребёнка: (Из Самодуровки) Прасковья Перес. В 1851 Г. Федоровна/ Терентьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Петр Перес. В 1851 Г. Никифоров

Мать ребёнка: (Из Самодуровки) Прасковья Перес. В 1851 Г. Федоровна/ Терентьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.02.1849

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Матрена Осиповна

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

67

Бракосочетание
16.01.1850

Жена: (Из Самодуровки) Прасковья Перес. В 1851 Г. Федоровна/ Терентьевна

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

63

Смерть
Неизвестно

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