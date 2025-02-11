Федор Перес. В 1851 Г. Петрович
мужской, родился 1820, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьИрина Перес. В 1851 Г. Спиридонова1796 г.р.
ОтецПетр Перес. В 1851 Г. Антонович1796 г.р.
Супруги
Матрена ОсиповнаОколо 1819 г.р.
Дети
Михаил Федорович01.11.1836 г.р.
Марфа Перес. В 1851 Г. Федоровна1844 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Место жительства
1835
Бракосочетание
10.01.1836
Жена: Матрена Осиповна
Рождение ребёнка
01.11.1836
Сын: Михаил Федорович
Мать ребёнка: Матрена Осиповна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марфа Перес. В 1851 Г. Федоровна
Мать ребёнка: (Из Самодуровки) Прасковья Перес. В 1851 Г. Федоровна/ Терентьевна
Рождение ребёнка
28.02.1845
Сын: Ксенофонт Перес. В 1851 Г. Федорович
Мать ребёнка: (Из Самодуровки) Прасковья Перес. В 1851 Г. Федоровна/ Терентьевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Петр Перес. В 1851 Г. Никифоров
Мать ребёнка: (Из Самодуровки) Прасковья Перес. В 1851 Г. Федоровна/ Терентьевна
Рождение ребёнка
12.02.1849
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Матрена Осиповна
Место жительства
1850
Бракосочетание
16.01.1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно