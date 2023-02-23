Прасковья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Федор Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1845
Сын: Ксенофонт Федорович
Отец ребёнка: Федор Петрович
Рождение ребёнка
1847
Сын: пасынок Никифоров
Отец ребёнка: Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Петрович
Смерть
Неизвестно