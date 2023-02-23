Прасковья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Федор Петрович

Рождение ребёнка
28.02.1845

Сын: Ксенофонт Федорович

Отец ребёнка: Федор Петрович

Рождение ребёнка
1847

Сын: пасынок Никифоров

Отец ребёнка: Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Петрович

Смерть
Неизвестно
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