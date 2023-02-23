Ирина Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мафа Петровна
Отец ребёнка: Петр Антонович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Федор Петрович
Отец ребёнка: Петр Антонович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Роман Петрович
Отец ребёнка: Петр Антонович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Васса Петровна
Отец ребёнка: Петр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Антонович
Смерть
Неизвестно