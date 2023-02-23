Ирина Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Спиридонова

Ирина Спиридонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мафа Петровна

Отец ребёнка: Петр Антонович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Федор Петрович

Отец ребёнка: Петр Антонович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Роман Петрович

Отец ребёнка: Петр Антонович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Васса Петровна

Отец ребёнка: Петр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Антонович

Смерть
Неизвестно
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