Петр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Антон Лаврентиев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мафа Петровна
Мать ребёнка: Ирина Спиридонова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: Ирина Спиридонова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Роман Петрович
Мать ребёнка: Ирина Спиридонова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Васса Петровна
Мать ребёнка: Ирина Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Спиридонова
Смерть
Неизвестно