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Петр Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Антон Лаврентиев

Мать: Из Болдасева Агафья Фролова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мафа Петровна

Мать ребёнка: Ирина Спиридонова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: Ирина Спиридонова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Роман Петрович

Мать ребёнка: Ирина Спиридонова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Васса Петровна

Мать ребёнка: Ирина Спиридонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Спиридонова

Смерть
Неизвестно
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